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Учащиеся Тихорецкого машиностроительного колледжа 18 января рассказали Дмитрию Медведеву о своей подготовке в классе дуального обучения.

Обучение проходит на заводе по производству сельхозтехники CLAAS в Краснодаре. В течение двух лет студенты узнают, как работать на современных станках, создают модели комбайна.

«Основная проблема нашего специального образования была в огромном разрыве между тем, что люди получали в стенах техникумов, и потом производства. Раньше было принято говорить: «забудьте все, о чем вам рассказывали в институте или в техникуме, сейчас мы вас жизни научим». Здесь такого нет, вы понимаете все технологические процессы», — сказал глава правительства.

Студенты рассказали, что довольны обучением, показали модели сельхозмашин, которые сделали сами. По их словам, после получения диплома готовы работать на CLAAS.

Медведев и глава Кубани Вениамин Кондратьев осмотрели производственные цеха завода. Премьер-министр отметил, что за последние годы предприятие достигло значительных успехов в развитии.

«Это было компактное производство, никто не мог представить, что эти инвестиции позволят появиться такому предприятию. Рост рынка связан с увеличением сельхозпроизводства, которое увеличилось, потому что мы перестали покупать сельхозпродукцию», — сказал он.

Концерн CLAAS стал первым крупным иностранным производителем сельхозтехники, начавшим собственное производство на территории РФ. Его запустили в 2003 году в Краснодаре. За 15 лет работы завода выпустили 11 тыс. единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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