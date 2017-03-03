Премьер-министр Сербии заявил о ближайшей встрече с Путиным

03 марта в 17:50

Премьер-министр Сербии Александр Вучич 3 марта заявил, что в ближайшее время планирует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В ближайшие недели ожидаю встречи с президентом России Владимиром Путиным и встречи президента Томислава Николича Сербии с председателем КНР Си Цзиньпином», — сказал Вучич на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что не планировал спрашивать у главы европейской дипломатии Федерики Могерини, с кем проводить встречи. Премьер Сербии не уточнил точной даты и обстоятельств ожидаемых встреч.

Ранее премьер извинился за скандал с Могерини, когда во время ее выступления в сербском парламенте скандировали антиевропейские лозунги, передает ТАСС.

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