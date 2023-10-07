Премьер-министр Словении выступает за легализацию иммигрантов

Prime Министр Словении Роберт Голоб считает, что единственный способ регулировать миграцию – это ее легализовать.

Со ссылкой на ТАСС, приводятся слова политика, принимавшего участие в неформальном саммите Евросоюза в Гранаде. , что правительство страны” “Я уверен, что единственный способ регулировать и эффективно управлять миграцией – это легализовать ее. Как можно больше иммигрантов должны быть легализованы, в том числе через заранее подготовленные учебные центры. Европе нужна рабочая сила, а также решения, которые помогут этим людям получить работу и дом в ЕС полностью легальным путем”, – сказал Голоб.