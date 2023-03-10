<img src="/wp-content/uploads/2023/03/abe9d3bae1ff7dc37a058bd680e1a693.jpg" title="Премьер-министр Сунак выразил надежду на восстановление отношений между Великобританией и Францией" alt="Премьер-министр Сунак выразил надежду на восстановление отношений между Великобританией и Францией Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что с нетерпением ждет возобновления двусторонних отношений между Великобританией и Францией. "Я надеюсь, что мы откроем новую страницу в наших отношениях", – сказал Сунак.