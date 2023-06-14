Премьер-министр Узбекистана и вице-президент Индонезии обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в Ташкенте

На официальном сайте вице-президента Индонезии опубликована статья под названием «Индонезия и Узбекистан договорились укреплять сотрудничество между две страны», сообщает «Дунё».

В публикации подробности встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в рамках визита делегации во главе с вице-президентом Индонезии Маруфа Амина.

Сообщалось, что в ходе встречи стороны договорились укреплять двустороннее торгово-промышленное сотрудничество, укреплять сотрудничество между торгово-промышленными палатами двух стран, а также в сферах туризма и здравоохранения.

«Я рад, что двустороннее сотрудничество между нашими странами стабильно развивается. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем укреплять это сотрудничество, в том числе посредством взаимных визитов руководителей и официальных лиц нашей страны”, – приводит источник слова вице-президента Индонезии.

В конце статье, в конце встречи вице-президента было зафиксировано, что он выразил благодарность за теплый прием, оказанный ему и его делегации во время его практического визита, и выразил надежду, что в будущем будут предприняты новые шаги для укрепления отношений между Индонезией и Узбекистан.

Напоминаем, что 12 июня в Узбекистан с пятидневным визитом прибыл вице-президент Индонезии Маруф Амин.