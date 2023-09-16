Премьер-министр Японии Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться в любое время

Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов встретиться с председателем Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном «в любое время» и «без каких-либо предварительных условий».

Подробнее об этом дальше. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

«Премьер-министр Кисида готов напрямую общаться с председателем Ким Чен -в любое время без каких-либо условий. Он заявил, что готов”, – сказал он. Как отметил Мацуно, премьер-министр продолжает выражать КНДР готовность решить все существующие вопросы в японо-северокорейских отношениях и “совместно открыть дверь в новую эру” двусторонних отношений:

” Саммит должен состояться, и мы намерены продолжать усилия в этом направлении посредством консультаций на высоком уровне под личным руководством премьер-министра». Неоднократно заявлял, что готов встретиться с Ким Чен Ыном лично для решения проблема уехавших японских граждан.