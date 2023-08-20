Премьер-министр Японии посетил АЭС Фукусима перед выбросом радиоактивной воды

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил атомную электростанцию ​​Фукусима в воскресенье.

Визит, Кисида встретился с министрами во вторник, завершил процесс на фоне противодействия со стороны рыбаков и некоторые соседние страны. пришли через несколько дней после обсуждения того, когда начинать.

Он также планирует встретиться с главой Национальной федерации рыболовных кооперативов в понедельник, чтобы обсудить проблемы рыбаков.

Токио- на базе Киодо Информационное агентство со ссылкой на неназванные источники в правительстве сообщило, что процесс начнется в конце августа и начале сентября.

В пятницу утром Кисида сообщил журналистам после участия в трехстороннем саммите с США и Южной Кореей в Вашингтоне. , округ Колумбия, что правительство выпустит воду. Сказал, что процедуры находятся на «финальной стадии» перед назначением.

Несмотря на резкую критику со стороны Китая, Северной Кореи и нескольких стран Тихоокеанского региона, Япония планирует чтобы этим летом выпустить миллионы тонн воды в Тихий океан.

Токио сбрасывает в море около 1,25 миллиона тонн очищенной воды в рамках усилий по выводу из эксплуатации электростанции, разрушенной разрушительным цунами 2011 года.

Тем временем на неработающей электростанции на северо-востоке Японии хранится 1,32 млн тонн загрязненной воды.