Премьера снятого в Анапе фильма о Матери Марии состоится 8 мая

Документальную картину «Возвращение домой» представит телеканал «Культура».

Фильм режиссера Натальи Кононенко посвящен монахине Матери Марии — поэтессе серебряного века, общественному деятелю, участнице французского сопротивления, погибшей в концлагере Равенсбрюк. Ленту снимали в Анапе, Санкт-Петербурге, Париже и Равенсбрюке, сообщает пресс-служба Анапского археологического музея.

Начало — в 18:45.

В 1942 году во время нацистской оккупации Парижа, когда немцы проводили массовые аресты евреев и сгоняли их на зимний велодром для последующей отправки в Освенцим, Мать Мария (урожденная Елизавета Пиленко, по первому мужу Кузьмина-Караваева, в миру — Скобцова) тайно вывезла четырех еврейских детей в мусорных контейнерах. Ее дома были убежищами для евреев и военнопленных.

Она была казнена в газовой камере концлагера Равенсбрюк 31 марта 1945 года — за неделю до освобождения лагеря Красной армией.

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