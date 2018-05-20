Премии «Хрустальный компас» удостоен кубанский проект «Аллея Российской славы»

Глава региона Вениамин Кондратьев поприветствовал финалистов и победителей национальной премии на VI церемонии вручения наград, которая прошла 20 мая в краевой столице.

В мероприятии приняли участие более 200 человек. В их числе иностранные делегации, победители и финалисты премии разных лет, известные общественные и государственные деятели России. Открыл торжественную часть председатель экспертного совета премии, почетный президент Русского географического общества, ученый, академик, лауреат Нобелевской премии мира в составе межправительственной группы экспертов по климату Владимир Котляко. Он подчеркнул, что Русское географическое общество — одно из старейших в мире, и такая премия имеет важное историческое значение.

К участникам церемонии обратился глава региона.

«Вы сохраняете мировое культурное, историческое, архитектурное наследие всей земли, занимаетесь решением серьезных экологических проблем, чтобы передать нашим потомкам цветущую планету. Все, что делает сегодня Русское географическое общество, должно быть интегрировано в реальную жизнь, иметь прикладное значение», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Совместно с РГО край планирует реализовать туристический проект.

«Речь идет о Золотом кольце Боспорского царства, это юг России, который может стать новым маршрутом. Уверен, огромное количество туристов смогут по нему пройти», — сообщил губернатор.

После официальной части были объявлены победители. Авторы проектов соревновались в десяти номинациях. В номинации «Лучший региональный продукт» победителем стал кубанский проект «Аллея Российской Славы». Его автор — житель Кропоткина Михаил Сердюков. В рамках проекта за 10 лет в стране было установлено более 1 тыс. бюстов, скульптур и памятных знаков. Главная цель «Аллеи Российской Славы» — патриотическое воспитание, которое, по словам организаторов, является источником и средством духовного, политического и экономического возрождения страны, ее государственной целостности.

В число финалистов вошли еще два проекта из Краснодарского края. В номинации «Просвещение» финалистом стал документальный фильм «Жизнь с бактериями» «Краснодарской киностудии». За лучшее освещение в СМИ на премию номинирована серия экологических публикаций анапского издательского дома «Путевые заметки».

В этом году на получение премии претендовали 327 проектов и достижений. В их числе 68 заявок из регионов России и 23 стран мира, включая Австралию, Великобританию, Грецию, Италию, Швецию, ЮАР, Японию. В девяти из десяти номинаций победителей определяли члены экспертного совета премии и только в одной, «Признание общественности», победа присуждена по результатам народного голосования, в котором участвовало свыше 220 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года.

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