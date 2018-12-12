Препараты для химиотерапии включили в перечень жизненно важных лекарств в РФ

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек.
«В перечень включили современные и дорогостоящие препараты для химиотерапии онкологических пациентов», — сказал Флек.
Он добавил, что в программе госгарантий также впервые появился норматив по профилю онкология, как в объемах медицинской помощи, оказываемой в дневных и в круглосуточных стационарах, так и нормативы финансового обеспечения этих объемов.
Флек отметил, что на лекарственное обеспечение дополнительно направят 70 млрд рублей. Согласно утвержденной программе госгарантий, сроки ожидания диагностических мероприятий сократили в два раза.
«Пациент с онкологией ждать обследований в течение 30 дней не может, это для данного заболевания непозволительно. Поэтому правительство устанавливает предельный срок ожидания этих обследований — до 14 дней. Туда входят КТ, МРТ, ангиография и прочие диагностические исследования, без которых диагноз трудно выставить», — рассказал помощник министра.
В программу госгарантий оказания медицинской помощи включены также мероприятия, направленные на раннее выявление онкозаболеваний, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России расширили список жизненно важных лекарств.
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