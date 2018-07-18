Преподаватель Краснодарского института культуры завоевал Гран-при на конкурсе в Монако

В международном соревновании Monaco stars участвовали музыканты из Франции, Италии, Бельгии, Испании, Нидерландов, России и Казахстана.

По результатам всего конкурса преподаватель факультета «Консерватория» Дмитрий Скуднев стал обладателем Гран-при. Он выступил в номинации «Народные инструменты», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КГИК.

На баяне Скуднев сыграл сюиту Владимира Рунчака «Портреты композиторов»: «В подражание Шостаковичу», «У портрета Паганини», «Посвящение Стравинскому», а также «Откровение» Сергея Войтенко и «Посвящение Астору Пьяццолле» Владимира Зубицкого. На гала-концерте он исполнил произведение Зубицкого.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году Дмитрий Скуднев дважды становился лауреатом международных конкурсов.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник