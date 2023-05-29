Пресс-секретарь Эрдогана подтвердила приглашение Байдена на инаугурацию президента Турции

<img src="/wp-content/uploads/2023/05/395eef22d641cac294cbeed0504b4a00.jpg" title="Пресс-секретарь Эрдогана принял приглашение Байдена на инаугурацию президента Турции" alt="Пресс-секретарь Эрдогана принял приглашение Байдена в Турцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может пригласить на инаугурацию своего американского коллегу, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын. От их решения зависит, как будет оценено наше предложение», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Центризбиркома Турции Ахмет Йенер во втором туре президентских выборов, выиграл у Реджепа Тайипа Эрдогана. объявил, что выиграл приз.