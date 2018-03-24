Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг, что тот сбрил усы

Александр Ющенко заявил, что появившаяся в социальной сети информация об этом не соответствует действительности.

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин усы не сбрил, заявил ТАСС в субботу глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.

Ранее кандидат в президенты от коммунистов поспорил с видеоблогером Юрием Дудем, что сбреет усы, если не наберет по итогам голосования 15%.

В соцсети Instagram на одной из страниц, где публикуется информация о деятельности Грудинина, появилась его фотография, на которой он запечатлен без усов.

«Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf», — прокомментировал глава пресс-службы КПРФ.

По его словам, официальной информации по поводу этой темы нет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», появилась информация, что Павел Грудинин сбрил усы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник