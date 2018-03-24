Пресс-секретарь штаба Грудинина подтвердил, что тот сбрил усы

Подтвердилась также подлинность размещенного в Интернете видеоролика, на котором запечатлен процесс бритья.

«Да», — ответил глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко на вопрос, сбрил ли Грудинин усы. Он подтвердил подлинность размещенного на YouTube видеролика, на котором запечатлен процесс бритья, и рассказал, что снимал его сам, сообщает ТАСС.

«С усами или без усов, мы с вами пойдем дальше», — говорит Павел Грудинин в видеоролике.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Интернете появились фотографии, на которых Павел Грудинин запечатлен без усов. Позже пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг их подлинность, заявив, что экс-кандидат в президенты усы не сбривал.

Ранее видеоблогер Юрий Дудь заключил спор с Грудининым. Суть спора заключалась в том, что если кандидат не наберет 15% голосов на выборах президента России, он сбреет усы.

По данным ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов.

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