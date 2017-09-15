Пресс-службу минздрава Кубани признали лидером по цитируемости среди отраслевых ведомств страны

По числу упоминаний в СМИ пресс-служба обогнала коллег из Московской и Ленинградской областей.

Новости с официального сайта минздрава Краснодарского края цитируются авторами других новостных порталов чаще, чем из ресурсов таких же ведомств.

Еще один важный индикатор активности пресс-службы минздрава — число упоминаний в СМИ основного спикера, главы министерства здравоохранения Кубани Евгения Филиппова. Этот показатель также в разы больше, чем у коллег из других регионов: 5 тыс. упоминаний за месяц. Все эти упоминания — сообщения СМИ России и зарубежья на основе сгенерированных пресс-службой краевого минздрава новостей.

Аналитика проводилась с помощью специальных инструментов одной из поисковых систем.

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