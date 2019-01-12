Претендентами от России на «Евровидение-2019» стали Киркоров и Бузова

В этом году не будет национального отбора, а представителя страны на конкурсе выберут из короткого списка претендентов. Имя артиста объявят в середине января на федеральном телеканале.

Критерии выбора не сообщаются. В список претендентов вошли Ольга Бузова, Александр Панайотов, певица Manizha, звезда Black Star Егор Крид, Лена Темникова, а также Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.

Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль). Право принимать песенный конкурс Израиль получил благодаря победе певицы Нетты Барзилай на «Евровидении-2018» с песней «Игрушка», сообщают РИА «Новости».