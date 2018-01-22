Президент Аргентины посетит Россию и обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество

Маурисио Макри 22 января прибудет с официальным визитом в Москву.

Президента Аргентины будут сопровождать министр иностранных дел Хорхе Фори и секретарь по стратегическим вопросам Фульвио Помпео. Официальная программа мероприятий Макри в Москве начнется 23 января.

Он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что стороны обсудят вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Они обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня. По итогам переговоров президенты подпишут совместное заявление.

Россия станет первой остановкой в европейском турне главы Аргентины. После этого он планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и посетить Францию, где запланирована встреча с президентом Эмманюэлем Макроном.

Путин и Макри впервые встретились в сентябре 2016 года в Китае на полях саммита «двадцатки». Тогда аргентинский президент высказался в пользу активизации сотрудничества с Россией, в частности в сфере энергетики, сообщает ТАСС.

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