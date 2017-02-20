Президент Беларуси приехал с частным визитом в Сочи

Президент Беларуси Александр Лукашенко в феврале прибыл в Сочи с частным визитом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что встреча Путина и Лукашенко в Сочи не запланирована.

«На ближайшие дни пока графики глав государств переполнены. У Путина, по крайней мере, переполнен график и встречи такой не значится», — сказал Песков.

По его словам, российский президент пока не собирается в Сочи. Пресс-секретарь добавил, что продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего Госсовета России и Беларуси.

Ранее государственное белорусское агентство «Белта» сообщило, что Лукашенко планирует провести в Сочи неделю, сообщает ТАСС.

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