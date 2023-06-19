Президент Беларуси принял в Минске министра иностранных дел Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения между Минском и Астаной находятся на очень высоком уровне. Об этом заявил глава Беларуси на встрече с вице-премьер-министром Казахстана, министром иностранных дел Маратом Нуртлеу, передает БЕЛТА.

Лукашенко выразил уверенность, что визит Нуртлеу будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

>

«Сегодня можно сказать, что отношения находятся на очень высоком уровне, но, как говорят спортсмены, есть над чем работать», — сказал президент.

По мнению Лукашенко, современная мир «эгоистичен и националистичен» и поэтому человек должен полагаться только на себя и своих друзей.