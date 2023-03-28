Президент Бразилии обсудит кандидатуру главы банка БРИКС с лидером Китая

Даша 28.03.2023 В мире

Президент Бразилии обсуждает кандидата главы банка БРИКС с лидером Китая

Одним из главных вопросов поездки президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы в Пекин 28-31 марта станет обсуждение кандидатуры главы банк БРИКС с китайским лидером Си Цзиньпином.

Если бывшая президент Бразилии Дилма Русефф займет эту должность по приглашению гостя, это станет первым шагом к введению в БРИКС новой валюты, альтернативной доллару и юаню. стран.

На прошедшем в августе саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) была поднята тема дедолларизации и торговли национальными валютами. Рассмотрен опыт Бразилии и Аргентины, где были созданы электронные деньги Sur. Они используются только для межгосударственных операций, национальные валюты используются внутри стран.

В торговле с Россией и Саудовской Аравией Китай переходит на расчеты в юанях. Но из-за экспортно-ориентированной экономики Китаю невыгодно поддерживать сильную валюту. Международная валюта помогает избежать рисков, связанных с курсом юаня. Инициатором этого процесса может быть Дилма Руссеф как глава Нового банка развития БРИКС (НБР), они могут обсудить кандидатуры на пост нового главы банка развития.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved