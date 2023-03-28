Президент Бразилии обсудит кандидатуру главы банка БРИКС с лидером Китая

Одним из главных вопросов поездки президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы в Пекин 28-31 марта станет обсуждение кандидатуры главы банк БРИКС с китайским лидером Си Цзиньпином.

Если бывшая президент Бразилии Дилма Русефф займет эту должность по приглашению гостя, это станет первым шагом к введению в БРИКС новой валюты, альтернативной доллару и юаню. стран.

На прошедшем в августе саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) была поднята тема дедолларизации и торговли национальными валютами. Рассмотрен опыт Бразилии и Аргентины, где были созданы электронные деньги Sur. Они используются только для межгосударственных операций, национальные валюты используются внутри стран.

В торговле с Россией и Саудовской Аравией Китай переходит на расчеты в юанях. Но из-за экспортно-ориентированной экономики Китаю невыгодно поддерживать сильную валюту. Международная валюта помогает избежать рисков, связанных с курсом юаня. Инициатором этого процесса может быть Дилма Руссеф как глава Нового банка развития БРИКС (НБР), они могут обсудить кандидатуры на пост нового главы банка развития.