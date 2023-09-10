Президент Бразилии пообещал, что Путина не будут арестовывать на саммите G20 в его стране

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва Президент России Владимир Путин G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в 2024 году, заявил, что его не арестуют, если он примет участие в саммите G20 саммит.

Как сообщает агентство Reuters, об этом глава государства рассказал в интервью «Первому посту» в рамках саммита G20, проходящего в столице Индии Нью-Дели.

Глава южноамериканского государства отметил, что президент России будет приглашен в Бразилию на мероприятие в следующем году, а также намерен принять участие во встрече стран БРИКС, которую планируется провести в России.

“Я думаю, что Путин легко может посетить Бразилию. Могу сказать, что если я буду президентом Бразилии, то его ни за что не арестуют, если он приедет в Бразилию”, – отметил глава государства.

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного президента по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей в Россию.