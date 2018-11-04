Президент: будущее России определяли мужество, сплоченность и воля народа

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

Путин отметил, что в истории нашей страны было много рубежных этапов, когда главным становилось будущее и спасение родины.

«И судьбу страны неизменно определяли мужество, сплоченность, воля народа. Сегодняшний праздник приурочен к событиям, от которых нас отделяют более четырех веков. Но не меркнет величие подвига, на который подняла народ тогда любовь к отечеству, объединила людей разных национальностей и сословий. Они положили конец смутам, раздору, предательству», — сказал Путин на церемонии награждения в Кремле.

Он отметил, что тогда была восстановлена прочная власть.

Президент подчеркнул, что предки своим примером завещали заботиться о России, хранить суверенитет государства, беречь мир и согласие, сообщает РИА «Новости».

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