В Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов Российской Федерации и Буркина-Фасо.

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выразил поддержку России в российско-украинском кризисе

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“Сейчас Россия проводит спецоперацию, и будьте уверены, что наш народ поддержит вас и ваше правительство”, – сказал он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

<p "Хочу подчеркнуть дружба между народами Буркина-Фасо и России", – сказал он. "Некоторые наши традиционные партнеры отвернутся от нас, и тогда мы увидим, кто наш настоящий друг, а именно Россия, которая поддерживала нас в колониальный период и продолжает поддерживать сегодня".

«Сегодня мы можем больше поговорить о наших двусторонних вопросах. Вы упомянули российское посольство, которое было закрыто в 1992 году, – сказал Траоре, обращаясь к российскому лидеру. Мы уже предприняли ряд мер по его открытию. Я надеюсь, что это будет сделано как можно скорее. Мы думаем, что это отразится и на военной миссии России.”