Президент Чехии Петер Павел призывает обеспечения безопасности призвал к расширению Европейского Союза (ЕС) с целью его укрепления.

«Новый геополитический императив требует новой динамики расширения Европейского Союза. Мы оставили некоторые европейские страны в беде. милость геополитических манипуляций на протяжении длительного времени”, – заявил президент Чехии.

Павел подчеркнул необходимость ускорить интеграцию Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз.

По его словам, структурам безопасности Запада необходимо поддерживать реализацию усилий стран за пределами континента, которые хотят расшириться.