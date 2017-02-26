Президент CISM назвал Военные игры в Сочи лучшими в истории

Президент Международного совета военного спорта (CISM) Абдулхаким Аль-Шино 26 февраля назвал III зимние Всемирные военные игры, которые проходят в Сочи, лучшими в истории турнира.

«По организации и готовности спортивных объектов это лучшие игры за историю всех зимних Военных игр», — сказал Аль-Шино.

Он посетил финальный забег лыжной гонки в командном спринте, где российская команда в составе Натальи Ильиной и Натальи Коростелевой выиграла золотые награды. Серебро завоевала сборная Швейцарии, бронзу — спортсменки из команды Франции, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля. В них принимают участие более 1 тыс. представителей военного спорта из 26 стран мира. Сборная России за два дня Военных игр завоевала 16 медалей.

Вход на соревнования свободный. С 24 по 26 февраля в Сочи продлена работа общественного транспорта.

Фоторепортаж с открытия Всемирных военных игр смотрите здесь.

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