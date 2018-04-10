Президент федерации самбо России поддержал введение уроков самообороны в школах Кубани

10 апреля в 21:23

Ввести уроки самбо для школьников к 2021 году поручил глава региона Вениамин Кондратьев.

О развитии спорта в Краснодарском крае шла речь на совещании под руководством губернатора. С 1 сентября занятия по самбо в качестве третьего урока физкультуры появятся в 146 школах, а уже через четыре года этот предмет станет обязательным во всех учебных заведениях края.

«У нас 141 учитель физкультуры прошел переподготовку для того, чтобы проводить первичные занятия самбо с учениками школ. И если в этом году эксперимент увенчается успехом, все школы края перейдут на обязательное занятие на уроке физкультуры. Это наш, российский вид спорта. Самооборона без оружия, которая позволит быть сильными и физически, и духовно. Сейчас мы максимально направлены на то, чтобы молодежь и все жители края занимались спортом. Давайте и дальше не отставать с условиями, с возможностями для тех, кто хочет заниматься спортом. Это принципиальное мое решение. В этом году должны быть построены 20 малобюджетных спортивных комплексов. Нужно заложить эти деньги в бюджете, они уже предусмотрены», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Инициативу о введении уроков самообороны в школьное расписание поддерживают и во Всероссийской федерации самбо. Ее президент Сергей Елисеев считает, что такие занятия будут помогать и в патриотическом воспитании молодежи, ведь программа рассчитана на учеников с первого по 11-е классы.

«Вы сейчас одни из лидеров в России, вы действительно показываете на своем региональном уровне, как нужно относиться к отечественному виду спорта. Это очень важно. Если мы говорим, что самбо — наш национальный продукт, мы должны о нем хотя бы знать. Знания дают в школе. Так вот, в школьной программе необходимо преподавать российский вид спорта. И мы очень рады, что сегодня такой проект получил обширное признание в Краснодарском крае. Это неспроста. Здесь большие, колоссальные традиции в развитии этого вида спорта, ну и конечно, здесь одна из сильнейших федераций самбо», — отметил Сергей Елисеев.

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