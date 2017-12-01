Президент ФИФА Инфантино: если гол будет забит, то его точно засчитают

Чемпионат мира по футболу в России обещает быть не только одним из самых запоминающихся и масштабных, но и одним из самых технологичных.

«Мы ждем, что новые технологии смогут принести пользу как командам-участницам, так и судьям чемпионата мира ФИФА в России. Уже совсем близко 2018 год, и я считаю, что это абсолютно нормально, сегодня мы ищем новые возможности, чтобы помогать арбитрам принимать правильные, обоснованные решения. Система видеопомощи арбитрам — одна из них. Решение об использовании видеоповторов на чемпионате мира ФИФА в России будет принято в марте 2018 года, однако на данный момент мы можем говорить об очень успешном опыте использования данной системы. Она уже помогает арбитрам избегать серьезных ошибок, от которых, кстати, не застрахован ни один человек. В конечном итоге все это идет на пользу судьям и командам. Помимо этого, мы, естественно, будем использовать систему автоматического определения взятия ворот, поэтому можно быть уверенным, что если уж гол был забит, то он точно будет засчитан», — рассказал Джанни Инфантино.

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