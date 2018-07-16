Президент ФИФА Инфантино назвал ЧМ-2018 года лучшим за всю историю

Итоги международной игры подвели накануне во время телемоста. На вопросы журналистов ответили председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович и гендиректор комитета Алексей Сорокин.

Они рассказали о важных цифрах. Аэропорты страны приняли почти 15 млн путешественников, миллион из которых прилетели из других государств. Пятая часть иностранных болельщиков побывала на Кубани. Гостеприимство южного региона оценили и сами спортсмены. В Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе базировались шесть команд-участниц мирового первенства, для них подготовили пять тренировочных площадок.

«У нас не было ни одного нарекания по качеству полей. По качеству тренировочных баз. Наоборот, у нас были исключительно восторженные отзывы всех команд, все анс благодарили. Все отмечали высочайшее качество инфраструктуры, которая на какое-то время стала домом для команд. Самое главное — это их оценка», сказал Алексей Сорокин.

За время проведения ЧМ было продано около 3 млн билетов. Средняя загрузка стадионов была близка к 98%. Игры болельщиков не разочаровали. Чемпионат выдался урожайным на голы. В среднем в каждом матче команды забивали по три мяча.

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