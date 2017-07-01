Президент ФИФА: Кубок конфедераций в России был большим успехом

Итоговая пресс-конференция с участием президента ФИФА Джанни Инфантино и вице-премьера РФ Виталия Мутко прошла в Санкт-Петербурге 1 июля.

Встречи Кубка конфедераций уже посетили более 500 тыс. зрителей, кроме того на заключительные игры, по словам Мутко, уже проданы все билеты.

Турнир получил восторженную оценку от главы ФИФА Джанни Инфантино.

«Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ. Были сыграны прекрасные матчи, атакующий футбол. Посещаемость стадионов была хорошей — почти 38 тыс. зрителей в среднем на матч», — сказал он.

Одним из важных элементов Кубка конфедераций-2017 стало внедрение в качестве эксперимента системы видеопомощи арбитрам (VAR). Впервые на турнире к ней прибегли арбитры матча между сборными Португалии и Мексики — в первом тайме был отменен гол португальцев из-за офсайда. Как сообщил Инфантино, в матчах Кубка конфедераций VAR шесть раз помог избежать крупной судейской ошибки.

Во время турнира вновь подняли тему якобы использования допинга российскими футболистами. По словам Мутко, все российские спортсмены проходят допинг-контроль и продолжают выигрывать.

«Российский спорт входит в элиту. В РФ позиция жесткая: мы не для этого колоссальные деньги инвестируем в спорт, чтобы какую-то медалюшку отвоевать. Мы делаем все, чтобы молодежь занималась спортом. Принимать допинг — личный выбор человека, мы это не поощряем», — цитирует его «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в финальном матче турнира встретятся сборные Германии и Чили. В Казани 28 июня команда Чили обыграла Португалию. На сочинском стадионе «Фишт» 29 июня Германия разгромила Мексику.

Сборная России по футболу не смогла пройти в полуфинал Кубка конфедераций.

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