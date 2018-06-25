Президент ФИФА поздравил Россию с выходом в плей-офф ЧМ-2018

Джанни Инфантино направил сборной поздравления.

Об этом он заявил 25 июня по итогам матча между сборными РФ и Уругвая.

Встреча завершилась в Самаре со счетом 3:0 в пользу Уругвая. Обе команды вышли в плей-офф после группового этапа.

«Прекрасный стадион, сложная игра, но шикарная публика. Это настоящая фантастика. Поздравляю Уругвай, но и Россию тоже поздравляю с выходом в плей-офф», — сказал Инфантино.

Матч 1/8 финала российская сборная сыграет с противником из группы B на московском стадионе «Лужники» 1 июля. Соперник россиян определится после заключительных матчей группы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Российские футболисты обыграли египтян на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня. Сборная России по футболу впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ-2018.

Выдра Гарри из Сочи предсказал победу Уругвая над сборной России в матче ЧМ.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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