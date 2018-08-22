Президент Финляндии назвал встречу с Путиным в Сочи «солнечной»

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте 22 августа провели переговоры в Сочи.

«Благодарю за беседу. Можно, наверное, охарактеризовать нашу беседу как солнечную», — заявил Ниинисте.

Российский лидер оценил переговоры как «содержательные» и поблагодарил финского коллегу за то, что он принял приглашение и прибыл в Сочи.

Перед началом встречи Ниинисте поприветствовал Путина на русском языке, в ответ президент России поблагодарил его на финском.

Путин подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, которые интересуют граждан обеих стран.

«Я имею в виду природоохранные мероприятия и наши совместные действия по защите окружающей среды. Напомню, что финская сторона участвует в программе реабилитации полигона опасных отходов Красный бор под Санкт-Петербургом, будем и дальше расширять наше сотрудничество с Финляндией в экологической сфере», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин представил Ниинисте участникам оперативного совещания постоянных членов Совета безопасности России.

У президентов также запланировано неформальное общение в ходе морской прогулки, сообщает РИА «Новости».

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