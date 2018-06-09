Президент ФК «Армавир» рассказал о планах команды на ФНЛ

Валентин Климко также сообщил о возможном выделении земли для расширения академии клуба.

«Глупо говорить в первый сезон в ФНЛ о каких-то запредельных задачах. В первую очередь мы должны стараться выигрывать каждый матч. Мы строим клуб по размерам своих штанов — иначе можно их порвать», — заявил он.

Климко отметил, что сейчас в Армаврире построили трибуну на 4 тыс. мест, уложили поле последнего поколения, оборудовали систему освещения, соответствующая регламенту РФПЛ.

«Мы смогли сохранить костяк команды. Сейчас ведем переговоры с десятью новичками. Команда собирается 16 июня. Первый сбор проведем в Армавире, на второй поедем в Беларусь. Тренерский штаб во главе с Арсеном Папикяном продолжит работу. Для меня важно, что почти все сотрудники клуба — местные, живущие в Армавире», — сказал президент клуба в интервью «Матч ТВ».

В ФНЛ «Армавир» стартует 17 июля гостевым матчем в Хабаровске со СКА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в матче заключительного тура зоны Юг второго дивизиона ФК «Армавир» разгромил «Краснодар-2» и обеспечил себе место в ФНЛ.

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