Президент Германии подписал закон о сокращении мест в Бундестаге

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о сокращении количества мест в Бундестаге с 736 до 630, сообщают немецкие СМИ.

«Реформа Бундестага, направленная на сокращение числа депутатов вступил в силу. Штайнмайер подписал соответствующий закон”, – пишет газета Zeit со ссылкой на офис президента.

Как напоминает издание, законопроект был принят бундестагом в начале марта.

Помимо сокращения количества депутатских мест, закон предусматривает введение жесткого 5-процентного барьера для прохождения в бундестаг. На данный момент варианты, позволяющие парламенту обойти барьер, были отклонены.

Правительство земли Бавария и партия Христианско-социальный союз намерены обратиться в суд с требованием отменить закон как неконституционный.

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