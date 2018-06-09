Президент Греции приветствовал гостей фестиваля «Античное наследие России»

В видеообращении Прокопис Павлопулос отметил, что среди народов России и Греции помимо экономических и иных взаимоотношений важны культура и диалог между цивилизациями.

«С особой радостью обращаюсь к вам по случаю первого фестиваля «Античное наследие России», проходящего в рамках Года туризма России и Греции. Мы все знаем, что узы, связывающие народы Греции и России, уходят очень глубоко во время, что свыше 2,5 тыс. лет эти связи продолжаются», — сказал президент Греции.

Он отметил, что кроме истории и культуры народы России и Греции объединяет православие.

«Я желаю всяческих успехов этому необычайно важному фестивалю, чтобы он имел большое продолжение в будущем», — отметил Павлопулос.

Информацию о мероприятиях фестиваля «Античное наследие России» можно увидеть здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», туристический фестиваль «Античное наследие России» проходит в Краснодарском крае с 1 по 12 июня. Праздничные мероприятия уже состоялись в Краснодаре, Геленджике и поселке Сенной Темрюкского района. С 9 по 12 июня они продолжатся в Новороссийске, Абрау-Дюрсо, Анапе и станице Тамань Темрюкского района.

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