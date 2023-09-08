Президент Грузии заявил, что не уйдет в отставку

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку на фоне процесса импичмента, инициированного правящей партией “Грузинская мечта”.

– Я не уйду, все должны забыть свою мечту о моей отставке, я здесь – Об этом он заявил в своем обращении на республиканском телеканале “Джамоат Первый”.

– Я отправляюсь в поездки согласно своей обязанности, предусмотренной конституцией.

Руководство Страна должна продолжить усилия по интеграции республики в ЕС и НАТО. По этому случаю я посетил Берлин, Брюссель и Париж.

Зурабишвили также заявила, что совершает поездки за свой счет.

-Это неправильно, президент не должен ездить за свой счет на важные встречи, – добавил он.

Зурабишвили также заявила, что совершает поездки за свой счет.

-Это неправильно, президент не должен ездить за свой счет на важные встречи, – добавил он.

Зурабишвили также заявила, что совершает поездки за свой счет.

-Это неправильно, президент не должен ездить за свой счет на важные встречи.

p>

Правящая партия страны 1 сентября объявила о начале процедуры импичмента президенту.