Президент Ирана начал поездку в Африку

Эта поездка является первым визитом иранского лидера на африканский континент за десятилетие и приходится на то время, когда Тегеран стремится укрепить сотрудничество во всем мире в условиях жестких экономических санкций США.

О первом визите В рамках турне по трем странам Африки, которое началось 12 июля, президент Ирана Эбрагим Раиси был встречен в Кении своим коллегой Уильямом Руто. Он подчеркнул его потенциал как рынка.

«Текущий объем торговли и экономический обмен между странами никого из нас не удовлетворяет”, – сказал президент.