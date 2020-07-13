Президент Ирана начал поездку в Африку

Даша 13.07.2023 В мире

Эта поездка является первым визитом иранского лидера на африканский континент за десятилетие и приходится на то время, когда Тегеран стремится укрепить сотрудничество во всем мире в условиях жестких экономических санкций США.

О первом визите В рамках турне по трем странам Африки, которое началось 12 июля, президент Ирана Эбрагим Раиси был встречен в Кении своим коллегой Уильямом Руто. Он подчеркнул его потенциал как рынка.

«Текущий объем торговли и экономический обмен между странами никого из нас не удовлетворяет”, – сказал президент.

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