Президент Ирана направил письмо королю и наследному принцу Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз и наследный принц Мухаммед бин Салман получили отдельное письмо от президента Ирана Ибрагима Рая.

СМИ Саудовской Аравии Об этом сообщает “Report”.

p>

Согласно сообщениям, в письмах подчеркивалось развитие двусторонних отношений.

Как сообщает агентство печати Saudia, Письма были направлены заместителю министра иностранных дел Саудовской Аравии Валиду Аль-Хураджи, послу Ирана в Эр-Рияде. Оно было вручено в ходе встречи с Алиризо Энайятом.

Напоминаем, что в 2016 году были установлены дипломатические отношения между сторонами были разорваны. Это было вызвано казнью шиитского священнослужителя в Саудовской Аравии и последующим нападением на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде.