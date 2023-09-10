Президент Ирана призвал к расширению сотрудничества в сфере безопасности с Ираком

Президент Ирана Ибрагим Раиси призвал в субботу расширить двустороннее сотрудничество в области безопасности с Ираком в целях противодействия действиям «сепаратистских террористических группировок» в Иракском Курдистане.

Премьер-министр Ирака, со своей стороны, , заявил, что иракское правительство считает безопасность Ирана столь же важной, как и безопасность самого Ирака, и полностью привержен борьбе с теми, кто угрожает постоянной безопасности в регионе.

Курдистан, полу -автономный регион на севере Ирака, где расположены несколько лагерей и баз курдских группировок, которые Иран классифицирует как «террористических сепаратистов».

В марте Иран и Ирак подписали соглашение о безопасности, согласно которому Ирак должен разоружить группы в Курдистане и перевести их в другой лагерь.