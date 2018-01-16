Президент Ирландии назвал смерть солистки The Cranberries большой потерей

16 января в 07:32

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет.

Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи. Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9:05 по местному времени, врачи констатировали смерть на месте. Кончина певицы пока рассматривается как «необъяснимая», следствие продолжается.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс назвал смерть солистки рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан большой потерей для ирландской музыки. Представители шоу-бизнеса во всем мире выражают соболезнования, сообщают РИА «Новости».

Долорес О’Риордан начала петь в коллективе The Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет. С 2003 года она начала сольную карьеру. В 2009 году участники коллектива воссоединились. За время совместного творчества группа записала шесть альбомов. Одной из самых известных песен стала Zombie — в ней отразилось желание пробудить в ирландском народе чувство сожаления о принесенных жертвах и вернуть страну к мирному состоянию.

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