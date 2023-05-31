Президент Израиля отправился в Азербайджан

Сегодня, 30 мая, Президент Израиля Исхак Герцог прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

В честь высокого гостя в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, где развеваются флаги двух стран, выстроился почетный караул. Президента Израиля Исаака Герцога и его супругу Михал Герцог приветствовали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Исхак Герцог встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхомом Алиевым и высоко оценил сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Поможет приумножить, укрепить нашу государственность, защитить наши ценности и территориальную целостность”, – сказал глава ведомства. Азербайджан.

Назвав визит президента Израиля «историческим», Ильхом Алиев рассказал своему израильскому коллеге об угрозах, стоящих перед современным Азербайджаном. Глава государства отметил, что кибербезопасность является одной из сфер, где в последнее время две страны начали сотрудничать.