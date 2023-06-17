Президент Казахстана провел заседание Совета безопасности

Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности, на котором были обсуждены актуальные вопросы обеспечения военной безопасности страны.

Ако' доклада председатель Совета Безопасности заслушал отчеты руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

Перевооружение Вооруженных Сил, других войск и воинских структур Республики Казахстан и военных промышленности до 2030 г. обсуждены на Совете безопасности.Рассмотрен проект концепции развития комплекса.

Разработаны системные мероприятия по некоторым вопросам в области оборонной промышленности, гособоронзаказа, вооружения и военной техники, развитие инфраструктуры оборонных объектов.

По итогам встречи президент поставил ряд конкретных задач по дальнейшему развитию системы обеспечения военной безопасности государства.