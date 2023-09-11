Президент Китайской Народной Республики призвал повысить боевую мощь Вооружённых Сил

Президент Китая Си Цзиньпин Си Цзиньпин призвал к всемерному повышению боеспособности подразделений Народно-освободительной армии (НОАК). Об этом сообщил телеканал “CGTN”.

В ходе проверки штаба 78-й группы армий ВС РФ, расположенного на северо-востоке страны, китайский лидер подчеркнул “нарастание уровень боевой подготовки, важную и особо сложную подготовку подразделений и призвал к реализации усилий по созданию новой боеспособности.

Лидер также подчеркнул важность поддержания высокого уровня целостности и единства Вооруженных Сил Китайской Народной Республики, а также усиление работы партии.

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В мероприятии по проверке приняли участие заместитель председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся и другие высокопоставленные военные офицеры.