Президент Узбекистана Садир Обвинение американского сенатора в помощи России в обходе санкций Жапаров расценил как попытку вмешательства в дела Бишкека, пишет издание Economist.kg в Кыргызстане.Он призвал правительство Кыргызстана прекратить помогать России в обходе санкций.Президент Садир Жапаров ответил заявив, что нет оснований думать, что Кыргызстан помогает России уклоняться от санкций. По словам президента, оснований и оснований этому верить нет.

“Россия и Китай не зависят от маленького Кыргызстана. Эти страны уже соседи. Между ними общая граница протяженностью 4000 километров. Если Россия захочет, она может привезти нужные ей товары морем в вагонах или баржах», — сказал Жапаров.

Кроме того, Жапаров заявил, что Бишкек придерживается нейтральной позиции, и расценил письмо Менендеса как попытку поставить давление на Кыргызстан.

«Я получаю письма от многих известных политиков. Я вижу в этом простой повод надавить на Кыргызстан и переманить нас на свою сторону. Но мы этого не допустим. Мы независимая страна. Мы и впредь будем иметь равноправные отношения со всеми странами. Мы проводим многовекторную внешнюю политику”, – сказал Президент Жапаров.