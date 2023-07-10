Президент Кыргызстана поздравил Президента Узбекистана с победой на выборах

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Садиром Жапаровым.

Лидер Кыргызстана посетил главу Наша страна вчера поздравила его с убедительной победой на последних президентских выборах. Как было сказано, итоги голосования наглядно показали, что жители нашей страны верят в прагматичную политику, направленную на обеспечение стабильного социально-экономического развития Узбекистана, и широко ее поддерживают. Отмечено, что межведомственные диалоги активны, обмены между бизнесменами и регионами двух стран эффективны.

С 1 июня текущего года в Оше начало работу Генеральное консульство Узбекистана. Увеличиваются объемы взаимной торговли, реализуются совместные проекты в автомобильной, энергетической, электротехнической и текстильной отраслях. Начата деятельность Совместного инвестиционного фонда.

В гуманитарной сфере ведется подготовка к мероприятиям в рамках Диалога поколений с участием старейшин, интеллигенции и молодежи двух стран.

Главы государств на высоком уровне подчеркнули важность обеспечения безусловного исполнения договоренностей.