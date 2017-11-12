Президент «Локомотива-Кубань»: раскрытие зарплат может вызвать неправильную оценку общественности

Андрей Ведищев в интервью рассказал о максимальной зарплате, которую получали баскетболисты «Локомотива-Кубань».

По его словам, в нынешнем составе команды одним из самых высокооплачиваемых игроков стал Райан Брокхофф. При этом отвечая на вопрос о том, какую максимальную зарплату имели баскетболисты клуба, Ведищев назвал сумму около 1,5 млн долларов.

«Но фамилии баскетболистов я называть не буду», — добавил президент клуба.

По его мнению, раскрытие зарплат игроков может вызвать неправильную оценку общественности.

«Мы и так максимально открыты, лига ВТБ ежегодно выставляет в открытый доступ подробную информацию о бюджете клубов», — цитирует Ведищева пресс-служба клуба.

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