Президент «Локомотива-Кубани»: Краснодар готов принять «Финал четырех» Лиги ВТБ

Совет Единой лиги ВТБ 15 июля проголосовал за введение формата «Финала четырех» для определения чемпиона турнира.

«Мы проголосовали за “Финал четырех”. Этот формат вдохнет в Лигу новую жизнь и привлечет к решающим матчам повышенное внимание. Для больших команд, в том числе “Локо”, это большой риск. С другой сторон, это интрига. Если руководство Лиги доверит нам это право, Краснодар с удовольствием примет “Финал четырех” следующим летом», — сказал президент краснодарского ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Согласно нововведениям, победители четвертьфиналов будут попадать в «Финал четырех», где исход каждого противостояния будет решаться в одном матче, сообщает «Чемпионат.com».

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