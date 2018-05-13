Президент Молдавии встретится в Сочи с Владимиром Путиным

Президент Молдавии Игорь Додон 13 мая вылетел на саммит ЕАЭС в Сочи, где он планирует провести рабочие встречи с главами России, Белоруссии и Казахстана, а также премьером Армении.

«Вылетаю в Сочи для участия в заседании Высшего Евразийского Экономического совета. «На полях» саммита запланированы двусторонние встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, а также с новым премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Ранее глава Молдавии сообщил, что в Сочи хочет «обсудить с президентом России результаты, которых удалось достигнуть с момента нашей первой встречи в начале прошлого года».

«Они касаются, прежде всего, положительных изменений, которые произошли в жизни многих наших граждан. За этот период наши производители значительно увеличили свой экспорт в РФ, а молдавские трудовые мигранты, большая часть которых работает в России, уже лучше защищены», — отметил Игорь Додон.

По его словам, в ходе переговоров он также планирует обсудить и возможности нормализации отношений с правительством Молдавии, которые осложнились в прошлом году из-за ряда недружелюбных шагов, которые предприняли проевропейские власти в Кишиневе, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Сочи 18 мая. Путин и Лукашенко 14 мая проведут встречу в Сочи. Новый премьер-министр Армении посетит Сочи.

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