Президент Нигерии немедленно вызвал послов всех стран

Нигерия Президент Бола Тинубу распорядился немедленно отозвать послов всех стран мира. Об этом сообщила Дарья.

Информация об отзыве послов опубликована на Х-странице администрации президента в социальной сети. Сообщается, что президент намерен обеспечить оперативность и качество услуг, предоставляемых гражданам, резидентам и потенциальным гостям в консульствах и посольствах. Решение касается не только постоянных представителей Нигерии в организации в Нью-Йорке и Женеве в связи с сентябрьской сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

Нигерия имеет 109 дипломатических миссий по всему миру, включая 76 посольств. , имеется 22 высокие комиссии и 11 консульств.