Президент ОАЭ назначил своего сына наследным принцем Абу-Даби

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян назначил своего сына шейха Халида бин Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна наследным принцем Абу-Даби.

< DW сообщает, что назначение шейха Халида приведет к дальнейшей централизации власти в Абу-Даби. Это также отражает тенденцию преемственности между сыновьями и братьями, как и в других странах Персидского залива, таких как Саудовская Аравия.

Как отмечается в публикации, президент ОАЭ произвел ряд изменений в высшем руководстве. В частности, он назначил вице-президентом страны своего брата Мансура бин Заида Аль Нахайяна, владельца британского футбольного клуба «Манчестер Сити». С назначением нового вице-президента у главы государства будет одновременно два заместителя, первый — правитель Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, правитель эмирата назначил своим заместителем. Они также служат советниками президента по национальной безопасности.

Кроме того, президент реформировал Исполнительный совет Абу-Даби, центральный руководящий орган эмирата, который он возглавляет. Отныне совет будет возглавлять наследный принц, то есть шейх Халид бин Мохаммед Аль Нахайян.