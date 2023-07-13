Президент Палестины Махмуд Аббас пообещал восстановить Дженин

Палестинский Президент Махмуд Аббас прибыл в лагерь беженцев на Западном берегу через неделю после того, как он был разрушен во время израильского военного наступления. Он пообещал восстановить землю во время своего короткого визита.

Во время своего первого визита на Западный берег, который был оккупирован и разрушен Израилем более десяти лет, Махмуд Аббас посетил лагерь, названный « символ борьбы».

Президент возложил цветы к могилам погибших в ходе рейда на прошлой неделе, а затем обратился к толпе.

Он пообещал восстановить лагерь и город «как было, даже лучше”.